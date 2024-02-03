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خبرني : الأزرق تسجل أقل درجة حرارة خلال 24 ساعة

2/3/2024 5:19:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سجلت منطقة
الأزرق في محافظة الزرقاء أقل درجة حرارة خلال 24 ساعة، حيث وصلت دجة الحرارة 0.2 سيلسيوس، بحسب إدارة الأرصاد الجوية الأردنية.

في حين سجلت منطقة الجفر في محافظة معان درجة حرارة 1.0 سيلسيوس، وجاء بعدها لواء الشوبك بدرجة حرارة وصلت 1.8 سيلسيوس.

وتساوت منطقة الصفاوي ومطار الملكة علياء عند درجة حرارة وصلت 2.0، ومحافظة عجلون ومنطقة الخالدية سجلتا درجة حرارة 3.0 سيلسيوس، فيما سجلت منطقة

الغباوي درجة حرارة وصلت إلى 3.2 سيلسيوس.

وفي المناطق الجنوبية، سجلت كل من محافظتي الطفيلة ومعان، درجة حرارة وصلت 3.3 سيلسيوس.

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