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خبرني : سلطة وادي الأردن تنفذ مشروع لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

2/3/2024 5:19:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت سلطة وادي الاردن عن تنفيذ مشروع لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات.

وقالت السلطة في بيان صحفي السبت إن المشروع يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لها والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي وبدعم من الحكومة الالمانية والتعاون الدولي الالماني (GIZ)

ومن خلال مشروع "حماية السدود المائية من خلال انشطة كثيفة العمالة _ الاجر مقابل العمل " وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعه ( IUCN) .

ولفتت إلى أنه جرى مؤخرا تنفيذ بعض الاعمال الانشائية في موقع سد الزرقاء ماعين وبهدف الحد من دخول الرسوبيات لبحيرة السد حيث اشتملت الاعمال على انشاء سلاسل الجابيون والريبراب،

ونفذ المشروع مبادرة تجريبية جديدة بتغطية سطح مياه بحيرة السد بكرات بلاستيكية مجوفة للتقليل من التبخر وزيادة كفاءة إستخدام المياه.

كما جرى زراعة المناطق المحيطة بالسد بالأشجارالحرجية للتقليل من إنجرافات التربة وتم تركيب نظام ري بالتنقيط لتزويد الأشجار المزروعة بإحتياجات مياه الري.

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