خبرني : سلطة وادي الأردن تنفذ مشروع لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت سلطة وادي الاردن عن تنفيذ مشروع لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات.
وقالت السلطة في بيان صحفي السبت إن المشروع يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لها والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي وبدعم من الحكومة الالمانية والتعاون الدولي الالماني (GIZ)
ومن خلال مشروع "حماية السدود المائية من خلال انشطة كثيفة العمالة _ الاجر مقابل العمل " وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعه ( IUCN) .
ولفتت إلى أنه جرى مؤخرا تنفيذ بعض الاعمال الانشائية في موقع سد الزرقاء ماعين وبهدف الحد من دخول الرسوبيات لبحيرة السد حيث اشتملت الاعمال على انشاء سلاسل الجابيون والريبراب،
ونفذ المشروع مبادرة تجريبية جديدة بتغطية سطح مياه بحيرة السد بكرات بلاستيكية مجوفة للتقليل من التبخر وزيادة كفاءة إستخدام المياه.
كما جرى زراعة المناطق المحيطة بالسد بالأشجارالحرجية للتقليل من إنجرافات التربة وتم تركيب نظام ري بالتنقيط لتزويد الأشجار المزروعة بإحتياجات مياه الري.
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