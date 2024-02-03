خبرني : الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري لـ60% بالأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، السبت،
ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت 3/2/2024
الى ما نسبته 60,1%
من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.
وأوضحت في بيان أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7% وان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية بلغت حتى صباح اليوم السبت نحو 2,250 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 121 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 42% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ،
وذكرت أن أعلى كمية هطول سجلت في بيادر وادي السير خلال 24 ساعة بلغت 14,8 ملم ، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.
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