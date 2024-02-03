خبرني : الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري لـ60% بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، السبت،ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت 3/2/2024الى ما نسبته 60,1%من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.



وأوضحت في بيان أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7% وان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية بلغت حتى صباح اليوم السبت نحو 2,250 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 121 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 42% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ،

وذكرت أن أعلى كمية هطول سجلت في بيادر وادي السير خلال 24 ساعة بلغت 14,8 ملم ، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.