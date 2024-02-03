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إصابة 3 أشخاص في هجوم بسكين في باريس

2/3/2024 5:19:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

طعن مهاجم ثلاثة أشخاص اليوم السبت في هجوم بمحطة قطارات غار دي ليون الرئيسية في باريس، وهو حادث أمني آخر مثير للقلق في المدينة المضيفة للألعاب الأولمبية قبل افتتاح الألعاب الصيفية في يوليو.

قالت شرطة باريس إن الضباط اعتقلوا بسرعة المهاجم الذي استخدم سلاحا حادا في الهجوم حوالي الساعة الثامنة صباحا. كان أحد المصابين في حالة خطيرة؛ وأصيب الاثنان الآخران بجروح طفيفة. لم يكن لدى الشرطة تفاصيل أخرى فورية.

وصف وزير الداخلية جيرالد دارمانان، على وسائل التواصل الاجتماعي، الهجوم بأنه "عمل لا يحتمل" وشكر من اعتقلوا المهاجم.

يجري تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس بينما تستعد لاستقبال 10500 لاعب أولمبي وملايين الزوار في أول دورة ألعاب أولمبية منذ قرن في العاصمة الفرنسية.

من المقرر أن تفتتح الألعاب بحفل ضخم في الهواء الطلق على طول نهر السين في 26 يوليو، وهو تحد أمني كبير في المدينة التي تعرضت مرارا وتكرارا لهجمات إرهابية، أبرزها في عام 2015.

في الآونة الأخيرة، استهدف رجل المارة بالقرب من برج إيفل في ديسمبر، ما أسفر عن مقتل سائح ألماني بسكين وإصابة اثنين آخرين.

تعد محطة غار دي ليون واحدة من أكثر محطات القطارات ازدحامًا في باريس. إنها مركز للقطارات فائقة السرعة التي تربط العاصمة بالمدن الأخرى وقطارات الركاب التي تخدم الضواحي والبلدات في منطقة باريس.


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