إصابة 3 أشخاص في هجوم بسكين في باريس

(MENAFN
- Al-Bayan)
طعن مهاجم ثلاثة أشخاص اليوم السبت في هجوم بمحطة قطارات غار دي ليون الرئيسية في باريس، وهو حادث أمني آخر مثير للقلق في المدينة المضيفة للألعاب الأولمبية قبل افتتاح الألعاب الصيفية في يوليو.
قالت شرطة باريس إن الضباط اعتقلوا بسرعة المهاجم الذي استخدم سلاحا حادا في الهجوم حوالي الساعة الثامنة صباحا. كان أحد المصابين في حالة خطيرة؛ وأصيب الاثنان الآخران بجروح طفيفة. لم يكن لدى الشرطة تفاصيل أخرى فورية.
وصف وزير الداخلية جيرالد دارمانان، على وسائل التواصل الاجتماعي، الهجوم بأنه "عمل لا يحتمل" وشكر من اعتقلوا المهاجم.
يجري تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس بينما تستعد لاستقبال 10500 لاعب أولمبي وملايين الزوار في أول دورة ألعاب أولمبية منذ قرن في العاصمة الفرنسية.
من المقرر أن تفتتح الألعاب بحفل ضخم في الهواء الطلق على طول نهر السين في 26 يوليو، وهو تحد أمني كبير في المدينة التي تعرضت مرارا وتكرارا لهجمات إرهابية، أبرزها في عام 2015.
في الآونة الأخيرة، استهدف رجل المارة بالقرب من برج إيفل في ديسمبر، ما أسفر عن مقتل سائح ألماني بسكين وإصابة اثنين آخرين.
تعد محطة غار دي ليون واحدة من أكثر محطات القطارات ازدحامًا في باريس. إنها مركز للقطارات فائقة السرعة التي تربط العاصمة بالمدن الأخرى وقطارات الركاب التي تخدم الضواحي والبلدات في منطقة باريس.
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