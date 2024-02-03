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شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023

2/3/2024 5:19:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استفاد 2589 سائق مركبة سجلت بحقهم نقاط مرورية، من دورات خفض النقاط المرورية التي تنفذها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، واسترجاع رخص القيادة، خلال العام الماضي 2023.

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، أهمية برامج ودورات النقاط المرورية في الحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى ان عدد الدورات بلغ 1507 دورات في أبوظبي والعين والظفرة ونفذت باللغات (العربية والإنجليزية والأوردو)، للاستفادة منها من قبل السائقين .

وحث العقيد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة وحجز المركبة.


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