شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
استفاد 2589 سائق مركبة سجلت بحقهم نقاط مرورية، من دورات خفض النقاط المرورية التي تنفذها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، واسترجاع رخص القيادة، خلال العام الماضي 2023.
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، أهمية برامج ودورات النقاط المرورية في الحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى ان عدد الدورات بلغ 1507 دورات في أبوظبي والعين والظفرة ونفذت باللغات (العربية والإنجليزية والأوردو)، للاستفادة منها من قبل السائقين .
وحث العقيد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة وحجز المركبة.
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