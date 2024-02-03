لماذا يحرص البعض في المكسيك على تربية حيوانات نادرة في منازلهم؟

تحرص القردة الشهيرة "إميليا"، التي تنتمي إلى نوع "القردة العنكبوتية" وتبلغ من العمر عامين، على ارتداء الجينز والقمصان القصيرة واستخدام العطور الني تحمل علامة "أرماني" التجارية الفاخرة.

ويوثّق حسابها الشهير على "تيك توك" حياتها المثيرة التي تعج بالأحداث: بداية من قيامها برحلات إلى المنتجع الصحي وصالة الألعاب الرياضية والكنيسة، بالإضافة إلى حفلات أعياد الميلاد الخاصة بقردة أليفة أخرى.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الامريكية في تقرير لها، بأنه من غير القانوني في المكسيك امتلاك القرود العنكبوتية، حيث إنها مهددة بالانقراض بشدة ويتم تهريبها من الغابات في جنوب البلاد. إلا أن هذا لم يمنع من يعيشون في مدينة كولياكان الواقعة شمالي البلاد، - وهي موطن لإحدى أقوى عصابات المخدرات في العالم والمعروفة باستعراض الثروة - من القيام بذلك.

وتقول زولما أيالا، وهي بائعة زهور /34 عاما/ حصلت على "إميليا" قبل عامين كهدية: "يمتلكها (القردة) الكثير من الأفراد هنا... إنها موضة، حيث إنها تشير إلى أن المرء لديه المال الكافي لاقتناء قرد".

ويشار إلى أن "الحيوانات الرئيسية" ليست الحيوانات النادرة الوحيدة التي تحظى بشعبية هناك، حيث إنه من المألوف أن يحتفظ الأفراد بالأسود والنمور، وحتى الدببة، في منازلهم الخاصة ومزارعهم بمدينة كولياكان، وفي بقية أنحاء ولاية سينالوا الساحلية الوعرة.

وكانت هذه الممارسة قد بدأت منذ عقود، عندما سعى تجار المخدرات المحليون إلى محاكاة أباطرة المخدرات الكولومبيين من أمثال بابلو إسكوبار، الذي اشتهر باقتناء حدائق حيوان خاصة كانت تعج بالزرافات والفيلة وأفراس النهر. أما الآن، يمتلك الأثرياء من أنحاء المكسيك حيوانات غريبة ونادرة.

إنهم يأخذون النمور المقيدة للسير بها في شوارع المدينة، ويستعرضونها في سياراتهم الفاخرة. كما تقوم الشخصيات الاجتماعية بتأسيس "نوادي القرود" الخاصة، حيث يتجمعون من أجل إقامة حفلات عيد الميلاد الفاخرة وحفلات البلياردو. ويعمل الإنترنت على تعزيز هذه الظاهرة، حيث يعرض المؤثرون الرقميون حيواناتهم الأليفة الغريبة، فيما تجعل وسائل التواصل الاجتماعي اقتناء الحيوانات أسهل من أي وقت مضى.

ويؤدي البحث السريع عن الحيوانات على موقع "فيسبوك" إلى العثور على بائعين محليين، يقومون ببيع أشبال الأسود والليمور والنمور البيضاء النادرة.

وقد حصل روي كوينتيرو، وهو أحد الأطباء البيطريين القلائل في شمال المكسيك، على تدريب لعلاج الحيوانات الغريبة، ومن بينهم "إميليا" القردة العنكبوتية، حيث يرن هاتفه في أغلب الاحيان بمكالمات واردة من أصحاب الحيوانات الأليفة القلقين على حيواناتهم.

وتشير صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إلى انه في إحدى المرات طُلب منه علاج قرد تناول الفنتانيل عن طريق الخطأ، ومن حسن الحظ أنه تمكن من إنقاذه. وفي مرة أخرى تمكن من مساعدة مالك لاحد النمور في تعقب نمره الذي هرب إلى أحد الواديان.

ووصل الامر بكوينتيرو إلى أنه في إحدى المرات وجد نفسه داخل طائرة في السماء إلى جانب نمر مخدر يبلغ وزنه 300 رطل، حيث كان يساعد في نقله. ويقول كوينتيرو: "لقد كنت مرعوبا خوفا من أن يستيقظ في أي وقت".

ويوضح كوينتيرو، الذي اعتاد على ألا يسأل عملاءه أبدا عن طبيعة عملهم، إنه تعرض للتهديد بالقتل عدة مرات، من بينها مرة لم يتمكن خلالها من إنقاذ قرد لقي حتفه بعد أن تناول مادة سامة.

وتعد وظيفته محفوفة بالمخاطر، وهو أول من يعترف بذلك، كما أنها غامضة من الناحية الأخلاقية.

وكان قد وقع في حب الحيوانات عندما كان طفلا صغيرا فقيرا يعيش في ولاية سونورا القريبة، حيث بدأ في رعاية الماعز عندما كان في سن التاسعة. وقد أدى عمله لعقود في حدائق الحيوان إلى تعميق معرفته بكيفية معالجة الحيوانات غير المألوف تربيتها، إلى جانب اقتناعه بأن معظم الأفراد ليسوا مجهزين لرعاية المخلوقات التي من المفترض أن تنعم بالعيش في البرية.

ويقول كوينتيرو: "من السهل حقا اقتناء أحد تلك الحيوانات... ولكن من الصعب جدا إطعامها بشكل صحيح ومنحها المساحة الكافية التي تحتاجها وتوفير الرعاية اللازمة لها."

ولكن عندما يرن هاتفه عند اتصال أحد أصحاب الحيوانات الذي يطلب المساعدة لحيوانه، دائما ما يستسلم كوينتيرو في جميع الاحيان تقريبا، حيث إنه أب لأربعة أطفال يحتاجون إلى المال من أجل شراء الغذاء، كما أنه لا يتحمل فكرة وجود حيوان محتاج إلى المساعدة.

ويقول: "أنا لا أحب ذلك... ولكن إذا لم أعالجهم، فمن سيفعل ذلك؟".



