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سبقه بـ 40 دقيقة تحذير من مجهول.. انفجار قنبلة بوسط أثينا

2/3/2024 5:19:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انفجرت قنبلة قرب وزارة العمل وأحد البنوك بوسط العاصمة اليونانية أثينا اليوم السبت، بحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون اليونانية "إي أر تي نيوز".

وبحسب ممثل لنقابة الشرطة، لم يصب أحد، رغم أن القنبلة تسببت في أضرار جسيمة لواجهات الوزارة والمباني المجاورة الأخرى.

وتلقت إحدى الصحف في أثينا تحذيرا قبل 40 دقيقة من الانفجار في مكالمة هاتفية من مجهول.

وأعلنت جماعة غير معروفة من قبل تحمل اسم "الدفاع الذاتي الثوري عن طبقات الشعب" مسؤوليتها عن الهجوم.

كانت منظمات فوضوية ويسارية سرية قد نفذت هجمات مماثلة في العقود الأخيرة، قائلة إنها مجموعات حرب عصابات حضرية تستخدم الهجمات للإطاحة بالدولة والانتقام جراء الظلم الاجتماعي في البلاد.


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