يُنصح بتناوله 3 مرات يومياً .. هذا الطبق يحارب السمنة ودهون البطن والسكري

ذكرت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في جامعة تشونغ إنغ بالعاصمة الكورية الجنوبية، سول، أن تناول 3 حصص من طبق تقليدي معروف في البلاد، يمكن أن يساعد بشكل جيد في خفض الوزن ومحاربة دهون البطن والوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الطبق الذي تحدثت عنه الدراسة هو "كيمتشي"، الذي يتكون من الملفوف المخلل أو الفجل المخلل أو البصل المخلل، مع إضافة الثوم والفلفل الأحمر والملح.

ووفقا لقناة الحرة، يحفظ الكيمتشي، الذي يعتبر الوجبة الشعبية الأولى في كوريا الجنوبية، في مكان دافئ، فيما يؤكل كنوع من المقبلات أو حتى كطبق رئيسي مع الأرز.

وكان فريق الباحثين قد فحص بيانات 115726 شخصا تراوحت أعمارهم بين 40 و69 عاما في كوريا الجنوبية، لمعرفة الكميات التي يأكلونها بشكل يومي من ذلك الطبق.

وبحسب النتائج، فقد كان الرجال الذين تناولوا ما بين حصة إلى 3 حصص يوميا من "الكيمتشي"، أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 11-12 في المئة، مقارنة بالذين يأكلون أقل من حصة واحدة يوميا.

لجأ كثير من المصابين بالسمنة إلى الأدوية الجديدة لفقدان الوزن، وهي التي طورت أساسا لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني.

وفي ذات السياق، فإن الرجال الذين تناولوا كميات أكبر من "كميتشي الملفوف"، تبين أن لديهم احتمالات أقل بنسبة 10 في المئة للإصابة بالسمنة وتشكّل الدهون الزائدة حول المعدة والبطن.

وبشأن النساء، فقد كان خطر الإصابة بالسمنة وتشكل الدهون أقل بنسبة 8 في المئة عند تناول ذلك النوع من طبق "الكيمتشي".

وبالنسبة للرجال والنساء الذين تناولوا كيمتشي الفجل، فقد انخفض لديهم خطر الإصابة بالدهون حول الوسط والبطن بنحو 9 في المئة.

ومع ذلك، نصح الباحثون بتناول الكيمتشي بكميات معتدلة بسبب وجود نسبة عالية من الملح في مكوناته، وذلك للحصول على الفوائد المطلوبة وتفادي الأضرار الصحية الأخرى.





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