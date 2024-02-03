«بروبرتي فايندر»: 35 مليار درهم قيمة المعاملات العقارية في دبي خلال يناير بنمو شهري 27%

كشفت بوابة «بروبرتي فايندر»، للتكنولوجيا العقارية عن انطلاقة قوية لسوق دبي العقاري سريع التطور في يناير الماضي 2024، تمهد الطريق لموسم عقاري مزدهر هذا العام. ووفقاً لبيانات «بروبرتي فايندر»، ارتفعت تصرفات دبي العقارية في يناير بنسبة 17% على أساس سنوي، بعد تسجيلها ما يزيد على 11 ألف معاملة، بالمقارنة مع 8712 معاملة في يناير من عام 2023. واستمراراً لزخم عام 2023، شهد يناير من العام الجاري ارتفاعاً كبيراً في قيمة المعاملات بلغ 35 مليار درهم، بزيادة قدرها 27% بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأفادت البيانات أن 58% من المهتمين بشراء عقارات بحثوا في يناير عن شقق سكنية، بينما اهتم 42% بامتلاك الفلل أو التاون هاوس. وفي المقابل اهتم 80% من المستأجرين بالبحث عن شقق، في حين تركز اهتمام 20% على استئجار الفلل أو التاون هاوس.

وأظهرت البيانات أن 62.2% من المستأجرين بحثوا عن شقق مفروشة، بينما اهتم 36.1% بخيارات غير مفروشة، وبحث ما يقرب من 57% من الأشخاص القادرين على تحمل تكاليف استئجار الفلل أو التاون هاوس عن وحدات غير مفروشة، و42% عن خيارات مفروشة.

ولفتت البيانات إلى أن 36% من المستأجرين بحثوا عن شقق سكنية بغرفة نوم واحدة، و31% عن شقق مكونة من غرفتي نوم، و22% عن شقق استوديو. بينما اهتم 43% باستئجار فلل أو تاون هاوس مكونة من 3 غرف نوم، و34% بحثوا عن وحدات مكونة من 4 غرف نوم وأكبر.

في المقابل، اهتم 33% بشراء شقق بغرفة نوم واحدة، و36% بشقق مكونة من غرفتي نوم، و14% بحثوا عن شقق استوديو. أما الفلل والـ التاون هاوس فكان نصيبها 40% من المهتمين بشراء وحدات مكونة من ثلاث غرف نوم، بينما بحث 44% عن خيارات مكونة من أربع غرف نوم أو أكبر.

وشملت المناطق التي سجلت أكبر عدد من عمليات البحث بقصد شراء الشقق: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا. بينما ضمت قائمة المناطق المرغوبة لشراء الفلل أو التاون هاوس: دبي هيلز استيت، المرابع العربية، نخلة جميرا، الفرجان، داماك هيلز. أما أبرز المناطق التي بحث عنها المستأجرون فشملت: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، ديرة. في حين حظيت دبي هيلز استيت والبرشاء وداماك هيلز 2

وجميرا وام سقيم، باهتمام أكبر من قبل الباحثين عن استئجار فلل أو تاون هاوس.

وسجل حجم التصرفات في قطاع الوحدات العقارية الجاهزة زيادة ملحوظة بلغت 8% على أساس سنوي، مع أكثر من 5000 معاملة، بينما ارتفعت قيمة هذه التصرفات 31% على أساس سنوي، مسجلة 21 مليار درهم، بالمقارنة مع 15.7 مليار درهم في يناير 2023.

وشهدت عقارات دبي في يناير زيادة في طلب الوحدات على الخارطة بلغت 25% على أساس سنوي، مع تسجيل 6000 معاملة، كما ارتفعت قيمة هذه المبايعات بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقارب 15 مليار درهم، بالمقارنة مع 12.2 مليار درهم في يناير 2023.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: سُعداء بالنتائج المبهرة التي حققها شهر يناير، مُستفيداً من الزخم الكبير الذي شهدناه العام الماضي، وهذا مؤشر إيجابي على استمرار نمو القطاع العقاري وتطوره في 2024.



وقد لاحظنا اهتماماً متزايداً بسوق العقارات على الخارطة، الأمر الذي من شأنه زيادة الطلب على المشاريع الجديدة. وستمضي «بروبرتي فايندر» قدماً، كمنصة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية، في مواكبة خيارات المستهلكين المتطورة، بهدف تمكين شركائنا والباحثين عن العقارات من اتخاذ قرارات مستنيرة في مشهد عقاري مزدهر ودائم التطور.





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