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إنهاء خدمات 12 مستشارا في الكهرباء

2/3/2024 5:14:22 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي

انهى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. سالم الحجرف، خدمات 12 مستشارا في "الكهرباء".

هذا وقد زار الحجرف صباح اليوم، محطة الصبية متفقدا سير العمل فيها وجهوزيتها للموسم المقبل.

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