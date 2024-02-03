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بلينكن يزور السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الأسبوع المقبل

2/3/2024 5:10:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-سيدفع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قدما بمقترح للإفراج عن محتجزين إسرائيليين في غزة مقابل تعليق للحرب الإسرائيلية على القطاع، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، أمس الجمعة.


وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن سيزور في جولته الشرق أوسطية الخامسة قطر ومصر اللتين تقودان وساطة بشأن المقترح، وكذلك إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

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