بلينكن يزور السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الأسبوع المقبل

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن سيزور في جولته الشرق أوسطية الخامسة قطر ومصر اللتين تقودان وساطة بشأن المقترح، وكذلك إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

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