بلينكن يزور السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-سيدفع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قدما بمقترح للإفراج عن محتجزين إسرائيليين في غزة مقابل تعليق للحرب الإسرائيلية على القطاع، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، أمس الجمعة.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن سيزور في جولته الشرق أوسطية الخامسة قطر ومصر اللتين تقودان وساطة بشأن المقترح، وكذلك إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.
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