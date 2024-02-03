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الاحتلال ينصب حواجز ويغلق طرقا رئيسية في غلاف غزة

2/3/2024 5:10:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-ذكرت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال ينصب حواجز، ويغلق طرقا رئيسية في غلاف غزة، ويعلنها مناطق عسكرية مغلقة.

وأضافت المصادر أن اشتباكات بالرشاشات الثقيلة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وقالت كتائب المجاهدين أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية وعنيفة مع آليات وجنود الاحتلال في محاور غرب ووسط مدينة غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة وحققوا إصابات مؤكدة.

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