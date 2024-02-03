الاحتلال ينصب حواجز ويغلق طرقا رئيسية في غلاف غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-ذكرت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال ينصب حواجز، ويغلق طرقا رئيسية في غلاف غزة، ويعلنها مناطق عسكرية مغلقة.
وأضافت المصادر أن اشتباكات بالرشاشات الثقيلة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المناطق الشمالية لقطاع غزة.
وقالت كتائب المجاهدين أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية وعنيفة مع آليات وجنود الاحتلال في محاور غرب ووسط مدينة غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة وحققوا إصابات مؤكدة.
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