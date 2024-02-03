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شهيدان و3 مصابين برصاص قناصة الاحتلال في حي النصر

2/3/2024 5:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في حي النصر بمدينة غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 27,131 شهيدا، و66,287 مصابا.


ولا زال آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.


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