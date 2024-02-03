شهيدان و3 مصابين برصاص قناصة الاحتلال في حي النصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في حي النصر بمدينة غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 27,131 شهيدا، و66,287 مصابا.
ولا زال آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
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