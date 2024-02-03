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تأجيل محاكمة ترامب بتهم محاولة تزوير نتيجة انتخابات 2020

2/3/2024 5:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جرى إرجاء موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهم محاولة تزوير نتيجة الانتخابات، وفقاً لـ((وكالة الأنباء الألمانية)).


وأعلنت المحكمة في العاصمة واشنطن أمس (الجمعة) أن بدء المحاكمة، التي كانت مقررة في 4 مارس (آذار)، سيتأجل نتيجة لمسائل قانونية غير محسومة. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد.


ويواجه ترامب، الذي يرغب في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أربع محاكمات جنائية تشمل 91 تهمة منفصلة.


وفي القضية المرفوعة في واشنطن، تم توجيه اتهام لترامب (77 عاما) على المستوى الاتحادي بسبب جهوده لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2020 بأثر رجعي.
وخسر ترامب الانتخابات في مواجهة منافسة الديمقراطي جو بايدن، إلا أنه رفض الاعتراف بهزيمته. وفي ذلك الوقت، حاول ترامب بطرق مختلفة عكس نتيجة الانتخابات.


ووصلت حملته إلى ذروتها في الهجوم العنيف غير المسبوق الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول الأميركي يوم 6 يناير (كانون الثاني) عام 2021.

الشرق الأوسط

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