5 أطعمة يجب تناولها فوق سن الأربعين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعزز تناول عناصر غذائية معينة الصحة العامة للنساء بشكل عام، وهناك أطعمة مميزة يوصي الخبراء بتناولها من قبل النساء في مرحلة الأربعينيات لتعزيز قوة العظام وتحسين صحة البشرة والقلب والدماغ وتعزيز المناعة الطبيعية :

الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A وK وC، بالإضافة إلى الألياف والفولات، تعزز هذه الخضروات صحة الرؤية والعظام والعافية بشكل عام، بعض الأمثلة على الخضروات الورقية تشمل السبانخ والكرنب والجرجير.



البروتين الخالي من الدهون

البروتين ضروري لبناء العضلات والحفاظ عليها، كما يدعم عملية الأيض القوية وصحة العظام، ينصح بتناول مصادر بروتين خالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والفاصوليا والعدس والتوفو.



التوت

التوت فاكهة لذيذة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات، كما أنها مصدر جيد للألياف والفيتامينات، يمكن تناول التوت الأزرق أو الأسود أو الفراولة.



المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على الدهون الصحية والبروتين والألياف ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، تساعد في الشعور بالشبع والراحة، وتعتبر مصدرًا ممتازًا للطاقة، بعض الخيارات الجيدة تشمل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان.



الأسماك الدهنية

اسماك السلمون والتونة والسردين والماكريل تحتوي على أحماض أوميجا-3 الدهنية، وهي ضرورية لصحة القلب ووظائف المخ وتقليل الالتهابات، ينبغي تضمين الأسماك الدهنية في النظام الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع.

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