سلطة وادي الأردن تنفذ مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت سلطة وادي الأردن مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات.
وقالت وزارة المياه والري في بيان، اليوم السبت، إن الأعمال اشتملت على إنشاء سلاسل الجابيون والريبراب، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة تجريبية جديدة بتغطية سطح مياه بحيرة السد بكرات بلاستيكية مجوفة للتقليل من التبخر وزيادة كفاءة استخدام المياه.
وأضافت أنه تم زراعة المناطق المحيطة بالسد بالأشجار الحرجية للتقليل من انجرافات التربة وتم تركيب نظام ري بالتنقيط لتزويد الأشجار المزروعة باحتياجات مياه الري.
ويأتي المشروع ضمن الخطط الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي وبدعم من الحكومة الألمانية والتعاون الدولي الألماني (GIZ) ومن خلال مشروع "حماية السدود المائية من خلال أنشطة كثيفة العمالة - الأجر مقابل العمل" وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN).
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