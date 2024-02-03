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سلطة وادي الأردن تنفذ مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

2/3/2024 5:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت سلطة وادي الأردن مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات.

وقالت وزارة المياه والري في بيان، اليوم السبت، إن الأعمال اشتملت على إنشاء سلاسل الجابيون والريبراب، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة تجريبية جديدة بتغطية سطح مياه بحيرة السد بكرات بلاستيكية مجوفة للتقليل من التبخر وزيادة كفاءة استخدام المياه.

وأضافت أنه تم زراعة المناطق المحيطة بالسد بالأشجار الحرجية للتقليل من انجرافات التربة وتم تركيب نظام ري بالتنقيط لتزويد الأشجار المزروعة باحتياجات مياه الري.

ويأتي المشروع ضمن الخطط الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي وبدعم من الحكومة الألمانية والتعاون الدولي الألماني (GIZ) ومن خلال مشروع "حماية السدود المائية من خلال أنشطة كثيفة العمالة - الأجر مقابل العمل" وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN).

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