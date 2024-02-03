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81.55 مليون رحلة عبر السكك الحديدية الصينية في 7 أيام

2/3/2024 5:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعاملت شبكة السكك الحديدية الصينية مع 81.55 مليون رحلة خلال الفترة ما بين يوم 26 يناير الماضي وأول فبراير الجاري، وهو الأسبوع الأول من موسم النقل لعيد الربيع.
وأضافت نتائج بيانات صناعية أصدرتها شركة مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، أن الرقم المسجل يعني معدل رحلات عبر السكك الحديدية بنحو 11.65 مليون رحلة يومياً.
وقدّرت الشركة إجراء إجمالي 480 مليون رحلة عبر السكك الحديدية في الصين خلال فترة ذروة السفر في عيد الربيع من العام الجاري، بزيادة 37.9 % عن المستوى المسجل في 2023.


وستشهد فترة ذروة السفر، المعروفة باسم "تشونيون" التي بدأت في 26 يناير الماضي وتنتهي في 5 مارس المقبل، عودة مئات ملايين من الأشخاص إلى منازلهم للمّ شملهم مع أسرهم.

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