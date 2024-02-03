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فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل

2/3/2024 5:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل شمالي العراق.


وجاء في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت 3-2-2024، قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" في اربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر".
وتابعت: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا الليلة الماضية ضد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لإيران.


وأفاد مراسل RT بأن القصف الأمريكي طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

روسيا اليوم


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