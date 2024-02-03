عاجل المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 121 مليون م3

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت 2024/2/3 إلى ما نسبته 60,1% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.
وأضافت الوزارة في بيان، أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7%.
وأشارت إلى أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية بلغت حتى صباح اليوم السبت نحو 2,250 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 121 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 42% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.
وبيّنت الوزارة أن أعلى كمية هطول سجلت في بيادر وادي السير خلال 24 ساعة حيث بلغت 14,8 ملم، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.
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