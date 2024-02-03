عاجل المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 121 مليون م3

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت 2024/2/3 إلى ما نسبته 60,1% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7%.

وأشارت إلى أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية بلغت حتى صباح اليوم السبت نحو 2,250 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 121 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 42% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

وبيّنت الوزارة أن أعلى كمية هطول سجلت في بيادر وادي السير خلال 24 ساعة حيث بلغت 14,8 ملم، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.