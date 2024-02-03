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جيش الاحتلال ينصب حواجز ويغلق طرقا رئيسية في غلاف غزة

2/3/2024 5:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مراسلة الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي ينصب حواجز، ويغلق طرقا رئيسية في غلاف غزة، ويعلنها مناطق عسكرية مغلقة.


وأضافت أن اشتباكات بالرشاشات الثقيلة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المناطق الشمالية لقطاع غزة.


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