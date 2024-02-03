جيش الاحتلال ينصب حواجز ويغلق طرقا رئيسية في غلاف غزة

جيش الاحتلال ينصب حواجز ويغلق طرقا رئيسية في غلاف غزة
التاريخ
2/3/2024 5:09:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مراسلة الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي ينصب حواجز، ويغلق طرقا رئيسية في غلاف غزة، ويعلنها مناطق عسكرية مغلقة.
وأضافت أن اشتباكات بالرشاشات الثقيلة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المناطق الشمالية لقطاع غزة.
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