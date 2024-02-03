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الخارجية السورية: الضربات الأمريكية تؤجج الصراع في المنطقة

2/3/2024 5:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نددت وزارة الخارجية السورية اليوم السبت بالضربات الجوية الأمريكية الانتقامية خلال ليل الجمعة على أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات التي تدعمها.


وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن ما ارتكبته الولايات المتحدة يؤدي إلى تأجيج الصراع في الشرق الأوسط بطريقة خطيرة للغاية.


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