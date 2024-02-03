الخارجية السورية: الضربات الأمريكية تؤجج الصراع في المنطقة

الخارجية السورية: الضربات الأمريكية تؤجج الصراع في المنطقة
التاريخ
2/3/2024 5:09:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نددت وزارة الخارجية السورية اليوم السبت بالضربات الجوية الأمريكية الانتقامية خلال ليل الجمعة على أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات التي تدعمها.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن ما ارتكبته الولايات المتحدة يؤدي إلى تأجيج الصراع في الشرق الأوسط بطريقة خطيرة للغاية.
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