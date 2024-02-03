5 عادات غذائية تضر بصحتك في الشتاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتغير نمط الحياة في فصل الشتاء، إذ يميل البعض إلى قضاء المزيد من الوقت في الداخل، والاعتماد على الأطعمة السريعة والغنية بالسعرات الحرارية، ويمكن أن تؤدي هذه العادات الغذائية الخاطئة إلى مشاكل صحية عديدة، مثل زيادة الوزن والسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.



عادات غذائية توقف عنها في الشتاء

فيما يلي بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يجب تجنبها في فصل الشتاء:

- الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات إلى زيادة الوزن والسمنة، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.



- إدمان المشروبات الغازية والحلويات: يمكن أن يؤدي الإدمان على المشروبات الغازية والحلويات إلى زيادة الوزن والسمنة، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الأسنان وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.



- عدم تناول الفواكه والخضروات: تعتبر الفواكه والخضروات من أهم مصادر العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف. ويمكن أن يؤدي عدم تناول الفواكه والخضروات إلى الإصابة بنقص الفيتامينات والمعادن، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



- عدم تناول الأطعمة الغنية بالبروتين: يعتبر البروتين من أهم العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة العضلات والعظام والجهاز المناعي. ويمكن أن يؤدي عدم تناول الأطعمة الغنية بالبروتين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وهشاشة العظام.



- عدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف: تعتبر الألياف من أهم العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وخفض الكوليسترول وتنظيم نسبة السكر في الدم. ويمكن أن يؤدي عدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف إلى الإصابة بالإمساك وارتفاع الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.



نصائح هامة لاتباع نظام غذائي صحي في الشتاء

- الحرص على تناول وجبات متوازنة ومتنوعة تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة.

- تقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

- الحرص على تناول الفواكه والخضروات بكميات كافية.

- تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.

- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف.

- شرب الكثير من الماء والسوائل الصحية الأخرى.



بعض الأمثلة على الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها في فصل الشتاء:

- الفواكه: التفاح والبرتقال والموز والتوت والبطيخ.

- الخضروات: البروكلي والقرنبيط والكرنب والبروكلي والخضروات الورقية الخضراء.

- البروتين: الدجاج والأسماك واللحوم الخالية من الدهون والبقوليات والمكسرات والبذور.

- الحبوب الكاملة: الأرز البني والشعير والشوفان.

- الدهون الصحية: زيت الزيتون وزيت الأفوكادو والمكسرات والبذور.

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