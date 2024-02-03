مزارعون: طرق زراعية بالطفيلة تعاني من التصدعات واتساع الحفر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد العديد من المزارعين أن طرقا زراعية في مدينة الطفيلة والعالي والعين البيضاء وارحاب والسلع وغيرها في المحافظة تعاني من التصدعات واتساع الحفر والمطبات وصعوبة اجتيازها بالمركبات.



وقال المزارعون إن طرقا فرعية وزراعية بمختلف مناطق الطفيلة تعاني من التصدعات والسيول الجارفة على مدار المواسم المطرية الماضية.



وطالبوا وزارة الأشغال العامة ومجلس محافظة الطفيلة والجهات ذات العلاقة، بضرورة إدراج حزمة من الطرق الزراعية في بصيرا وقصبة الطفيلة على خطط الصيانة للعام الحالي،لتأهيلها أمام حركة المرور وتسهيل وصول المزارعين لحقولهم الزراعية.



وأشار المزارعون وأصحاب قطع الأراضي في مناطق العالي وعيمة وبساتين الطفيلة، الى أن الطرق النافذة لمناطق العالي وعيمة والمنصورة والبحرات وغيرها تضرر بسبب فيضانات مياه الأمطار والعوامل الطبيعية الأخرى، ما يتطلب صيانتها لتمكين المزارعين من الوصول لمزارعهم ونقل منتوجاتهم ومستلزماتهم الزراعية بكل يسر وسهولة.