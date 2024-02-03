صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء
التاريخ
2/3/2024 5:09:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 مصابا في 24 ساعة.
وأكدت الوزارة في بيان ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألف و238 شهيدا و66 ألف و452 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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