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أسعار الذهب عالمياً ترتفع بأسبوع

2/3/2024 5:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، مكاسب أسبوعية، مع تباين أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك على الرغم من عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالموعد الذي قد يبدأ عنده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة.
وبينت تقارير أنه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في آذار المقبل، لكن المتداولين في السوق على يقين من أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد ذلك.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.05% ليصل إلى 2039.76 دولار للأونصة.
ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.




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