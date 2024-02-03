الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم جهود الأونروا في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.وأكد بن زايد حرص دولة الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في القطاع، ومساندة سيغريد كاغ في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".روسيا اليوم