جنود الاحتلال تداهم منزل طفل فلسطينى وتحقق معه بعد حمله سلاحا بلاستيكيا.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منزل طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 3 أعوام في بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت بالضفة الغربية بسبب لعبة بلاستيكية، ظنوا أنها سلاح حقيقي.
ونشرت منصة "نيو برس" الفلسطينية، الفيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تقف أمام منزل الطفل، وتقوم باستجوابه وتسليم اللعبة البلاستيكية إلى جندي إسرائيلي.
واستشهد 19 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غز ، لليوم العشرين بعد المئة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27,131 شهيدا، و66,287 مصابا.
ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
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