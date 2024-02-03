جنود الاحتلال تداهم منزل طفل فلسطينى وتحقق معه بعد حمله سلاحا بلاستيكيا.. فيديو

MENAFN - Youm7) داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منزل طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 3 أعوام في بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت بالضفة الغربية بسبب لعبة بلاستيكية، ظنوا أنها سلاح حقيقي.

ونشرت منصة "نيو برس" الفلسطينية، الفيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تقف أمام منزل الطفل، وتقوم باستجوابه وتسليم اللعبة البلاستيكية إلى جندي إسرائيلي.

واستشهد 19 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غز ، لليوم العشرين بعد المئة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27,131 شهيدا، و66,287 مصابا.

ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.