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فصائل عراقية: مقتل 16 فردا وإصابة 25 آخرين بالهجمات الأمريكية

2/3/2024 4:26:35 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت فصائل عراقية، عن مقتل 16 فردا وإصابة 25 آخرين بالهجمات الأمريكية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".








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