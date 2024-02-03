فصائل عراقية: مقتل 16 فردا وإصابة 25 آخرين بالهجمات الأمريكية

فصائل عراقية: مقتل 16 فردا وإصابة 25 آخرين بالهجمات الأمريكية
التاريخ
2/3/2024 4:26:35 AM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت فصائل عراقية، عن مقتل 16 فردا وإصابة 25 آخرين بالهجمات الأمريكية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
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