أكثر من 85 هدفا شملت مخازن أسلحة ومراكز استخبارات.. تفاصيل الضربات الأمريكية

MENAFN - Youm7) رصدت وكالة أسوشيتدبرس تفاصيل الهجوم الجوى الأمريكى على عشرات المواقع فى سوريا والعراق، التى قال الجيش الأمريكى إنها تُستخدم من قبل جماعات مسلحة مدعومة من إيران والحرس الثورى الإيرانى. وقالت الوكالة الأمريكية إن الهجوم الذى وقع مساء أمس الجمعة، واستمر 30 دقيقة، هو بداية الرد على الهجوم بمسيرة قتل ثلث جنود أمريكيين فى الاردن الأسبوع الماضى.

وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن سلسلة الضربات شملت أكثر من 80 هدفا فى سبع مواقع تشمل مقرات قيادة ومراكز استخباراتية ومخازن صواريخ ومسيرات وذخيرة ومنشآت أخرى لها صلة بالجماعات المسلحة أو فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى. وقد أوضح الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه سيكون هناك مزيد من الضربات.

وذكرت الوكالة أن الضربات الأمريكية لم تصل إلى حد الاستهداف المباشر لإيران أو كبار قادة فيلق القدس داخل حدود الجمهورية الإسلامية، مع محاولة الولايات المتحدة منع تصعيد الصراع بشكل أكبر.

ولم يتضح مدى تأثير هذه الضربات بعد. فربما تكون التحذيرات التى استمرت لأيام قبل الهجوم قد دفعت عناصر الجماعات المسلحة للاختباء مع وجود العديد من التنظيمات تعمل فى مواقع متعددة فى سبع دول، مستبعدة أن يكون هناك "ضربة قاضية".

وفى حين تعهدت جماعة كتائب حزب الله بوقف هجماتها على القوات الأمريكية، فإن جماعات أخرى تعهدت بمواصلة القتال ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التى لا يبدو أنها ستنتهى قريبا.

وقال مدير الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دوجلاس سيمز إن الضربات استمرت لقرابة 30 دقيقة، استهدفت ثلاث مواقع فى العراق وأربعة فى سوريا.

فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجوم شمل أكثر من 125 ذخيرة دقيقة وتم إطلاقها بطائرات عديدة تشمل قاذفات B – 1 بعيدة المدى والتى حلقت من الولايات المتحدة. وقال سيمز إن الطقس كان أحد العوامل المهمة فى التخطيط للهجامت الأمريكية من أجل السماح للولايات المتحدة بالتأكيد من ضرب الأهداف الصحيحة وتجنب إسقاط مدنيين على حد قوله. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك عناصر مسلحة قد قتلت فى الهجوم.