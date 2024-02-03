المرصد: 18 قتيلا موالين لإيران فى ضربات أمريكية على سوريا

قُتل 18 مقاتلًا موالين لإيران على الأقلّ في ضربات أمريكية الجمعة فى شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السورى لحقوق الإنسان، فى حين أنه كان أشار فى حصيلة سابقة إلى سقوط 13 قتيلا.



وأفاد المرصد بأنّ "18 مقاتلًا موالين لإيران على الأقلّ قُتلوا" فى ضربات جوّية بشرق سوريا، خمسة منهم في دير الزور، بعدما قال الجيش الأمريكى إنّه شنّ ضربات استهدفتالحرس الثورى الإيرانىوجماعات مرتبطة بطهران فى سوريا والعراق.

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط (سنتكوم) شنّ غارات جوية فى العراق وسوريا ضد فصائل موالية لطهران وقوات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية فى الحرس الثورى الإيرانى.

وجاء في بيان سنتكوم أن القوات ضربت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا بينها مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات.

وكانت واشنطن توعّدت بشن ضربات انتقامية ردا على

هجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية

أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما منذ منتصف أكتوبر، تبنت العديد منها جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية فى العراق"، وهى تحالف فصائل مسلحة مدعومة من إيران يعارض الدعم الأميركي لإسرائيل في الحرب بغزة ووجود القوات الأميركية في المنطقة.

وردت واشنطن على هجمات سابقة بسلسلة ضربات في العراق استهدفت مجموعات موالية لإيران.



