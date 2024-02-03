الإمارات تخصص 5 ملايين دولار دعماً لإعادة الإعمار في غزة

MENAFN - Youm7) تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لدعم منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت.

وأكد وزير خارجية الإمارات، حرص الدولة على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة سيغريد كاج في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

وألتقى عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس الخميس بسعادة السيدة كاج، والتي تقوم بزيارة للدولة، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

كما شدد في هذا الصدد على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.



