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جبر الخواطر وأثره فى توثيق الروابط الاجتماعية..موضوع خطبة الجمعة المقبلة

2/3/2024 4:26:30 AM
(MENAFN- Youm7) حددت وزارة الاوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.





من ناحية أخرى، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتفعيل مختلف الأنشطة بمراكز الثقافة الإسلامية نشرت السؤال الثالث في المسابقة الثقافية الأسبوعية للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي
( 2023م -
2024م ) ، وذلك على مدار أربعة أسابيع.

السؤال الثالث:

اذكر ثلاثة نماذج للإعجاز البياني في القرآن الكريم في ضوء ما درست .

ترسل الإجابة عبر الرابط التالي:



علمًا بأن سؤال المسابقة سينشر يوم السبت من كل أسبوع ، وتستقبل الإجابات من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء لمدة أربعة أسابيع ، ثم تنشر أسماء الفائزين أسبوعيًّا مع صرف مكافأة مالية لأفضل المشاركين من أصحاب الإجابات الصحيحة عن أكبر عدد من الأسئلة، كما يتم تكريم أفضل ثلاثة مراكز ثقافية إسلامية حققت أكثر عدد من أصحاب الإجابات الصحيحة على مدار المسابقة، وتُمنَح شهادات تقدير وجوائز مالية لكلٍّ من عمداء ومديري المراكز الثلاثة الأولى ، مع الفائزين المتميزين.





















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