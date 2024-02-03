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خطوات التظلم على نتيجة صفوف النقل 2024 فى الجيزة.. التقديم يبدأ غدا

2/3/2024 4:26:30 AM
(MENAFN- Youm7) تبدأ مديرية التربية والتعليم بالجيزة غدًا الأحد 4 فبراير 2024 ولمدة 15 يومًا، استقبال طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي)،
وذلك من خلال الإدارات التعليمية.



ويمكن لطلاب صفوف النقل أو أولياء أمورهم اعتبارًا من غد التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 من خلال الإدارة التعليمية، وذلك باتباع الخطوات والضوابط التالية:



1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.



2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.



3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.



4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.



وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.



وأكدت المديرية التعليمية، أن نتائج الفصل الدراسي الأول بمثابة تقييم لمستوى الطالب ومعرفة نقاط القوة للحفاظ عليها ونقاط الضعف لتقويتها لدى الطالب، ولا يوجد نجاح أو رسوب فى نتيجة صفوف النقل بالترم الأول لأن درجات الطالب مكملة لمجموع درجاته بالفصل الدراسي الثاني.



وبدأ طلاب المدارس إجازة منتصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 25 يناير الماضي، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اجازة نصف السنة لطلاب المدارس بدأت رسميا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير وتستمر حتى 9 فبراير الجاري، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.
























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