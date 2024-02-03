المفتى: الفتوى تعمل كجسرٍ بين النصوص الدينية وواقع عالمنا المتطور بسرعة

MENAFN - Youm7) قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: إنَّ أحدًا لا يستطيع أن ينكر دَور الفتوى فى عالمنا المعاصر، وهو دور متعدد الجوانب؛ إذ تعمل الفتوى كجسرٍ بين النصوص الدينية وواقع عالمنا المتطور بسرعة، وهذه الوظيفة الجسرية ضروريةٌ لأنها تسمح بتطبيق التعاليم الإسلامية على المواقف الجديدة والمعقدة التى لم تُعالج بشكل صريح فى النصوص الأساسية.

وأضاف خلال كلمته الرئيسية فى أعمال المؤتمر الدولى "الفتوى فى المجتمعات المعاصرة" والذى يعقد فى الفترة من 2-3 فبراير 2024 فى العاصمة سنغافورة، أن للفتوى قدرتَها على تقديم تفسيرات سياقية وذات صلة بالشريعة الإسلامية فى عالمٍ يتميَّز بالتقدم التكنولوجى والتحولات الاجتماعية، إذ تظهر باستمرار أسئلةٌ أخلاقية ومعنوية جديدة وقضايا مستجدة؛ مثل الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى والتعقيدات المالية الحديثة وتحديات التقدم الطبي، وهذه المسائل ونحوها تقع خارج دلالات النصوص بصورة تفصيلية؛ لذلك تقدم الفتاوى إرشاداتٍ لضمان بقاء التعاليم الإسلامية موصولة بالعالم المتغير وفى الوقت نفسه تكون قابلة للتطبيق.





وأكَّد المفتى أن الفتاوى تلعب دَورًا مهمًّا فى تعزيز مرونة الشريعة وصلاحيتها؛ وهو أمرٌ حاسمٌ لأهمية الدين، خاصةً للأجيال الشابة التى تعيش فى عالم مختلف تمامًا عن أجدادهم؛ وأن هذه القابلية للتكيُّف تساعد أيضًا فى مواجهة المفاهيم الخاطئة حول الإسلام كونه جامدًا أو غيرَ مرنٍ تجاه التغيير.





كما أشار

المفتى، إلى أن الفتاوى فى السياق الحديث لها دورٌ بارزٌ فى مكافحة التطرف فى عصرٍ يسهُل فيه انتشار المعلومات المضللة والأيديولوجيات المتطرفة بسرعة؛ فيمكن للفتاوى الرشيدة والموثوقة أن تقدم صوتًا للاعتدال والعقلانية وتعمل كرواية مضادة لتفسيرات التطرف للإسلام؛ مما يعزِّز فهمًا متوازنًا للدين، موضحًا أن الفتاوى تحمل إمكانيةً كبيرةً لتحقيق رؤية متكاملة للتعاليم الإسلامية مع العالم المعاصر؛ حيث تُقدِّم إرشاداتٍ ضروريةً حول الأسئلة الأخلاقية الجديدة؛ مما يُعزز التدين الصحيح، ويكافح الأفكار المتطرفة، ومع ذلك تعتمد فعاليتها على نهج العلماء الذين يُصدرونها وقدرتهم على التواصل بفعالية مع المجتمع الإسلامى الأوسع، ومن ثَمَّ ليست الفتاوى مجرد أحكام دينية، ولكنها أدوات مرنة للتنقُّل فى تعقيدات الحياة الحديثة مع البقاء متجذرين فى المبادئ الإسلامية.





وفى إطار ذى شأن شدد المفتى على أنَّ الدور المهم والخطير الذى تقوم به الفتوى يتطلب أمرًا غايةً فى الأهمية يجب أخذه بعين الاعتبار، وهو أنَّ إصدار الفتاوى يتطلب توازنًا دقيقًا من خلال الفهم العميق مِنْ قِبَل العلماء لكلٍّ من الشريعة الإسلامية والقضايا المعاصرة؛ فقد تؤدى النظرة الضيقة أو عدم تقدير دقائق التحديات الحديثة إلى فتاوى إما

جامدة وإما بعيدة عن واقع عالمنا المعاصر؛ لذلك تعتمدُ فعاليةُ الفتوى بشكلٍ كبيرٍ على معرفة العالم ومنهجه واستعدادِه للتفاعل مع الأفكار الجديدة .





وأضاف: من هنا فلا بدَّ من إدراك المفتى الواقع المعيش فيه، والإحاطة به من خلال منظومة كاملة من العلوم، وتحرِّى الواقع الاجتماعى والفكري، ومعرفة السياقات المحيطة بهذا الواقع فى كافة تفاصيلها سواء فيما يتعلق بالأشخاص أو الأحداث أو الأفكار أو علاقات تلك العوالم بعضها بالبعض؛ إذ الفتوى بمنزلة جسرِ تواصُلٍ بين ما يملكه الفقيه من معرفة شرعية وبين أدوات عصره المعيش.





وحول إصدار الفتوى الصحيحة، قال إنه لا يمكن إصدار فتوى صحيحة بدون الفهم المقاصدى للنصوص ودون إلمامٍ دقيقٍ للواقع المعيش؛ فإذا افتقرت الفتوى لهذه المقومات خرجت مشوَّهة غير منضبطة، وكان لها تأثيرها على حياة الناس بما تُحدثه من الاضطرابات والقلاقل داخل المجتمعات.





كما أشار إلى أن الفتاوى المتطرفة هى الأكثر خطرًا على المجتمعات؛ إذ لم يستطع هؤلاء المتطرفون أن يقدموا خطابًا رشيدًا منضبطًا بالقواعد العلمية، فقد قتلوا وسفكوا الدماء تحت اسم التكفير الذى نتج عن الخلل فى فهم القرآن الكريم والحديث الشريف، لأن هؤلاء المتطرفين لم يأخذوا من القرآن إلا آيةَ ما أطلقوا عليه أنه السيف وتركوا آياتِ الرحمةِ والعدلِ وغيرهما من قيم الإسلام الأصيلة، كما أنهم لم يُفرقوا بين الاستعمال الحقيقى والمجازي، ولم يفهموا قواعد اللغة، واقتطعوا الآيات والأحاديث من سياقها، فجعلوا الجهادَ غايةً بينما جعله الإسلامُ وسيلةً، كما أنهم جعلوا قرار الجهاد والحرب بأيديهم؛ فى حين أنه فى الحقيقة قرارٌ لولى الأمر قد كفلته له الشريعةُ الإسلاميةُ ولم تكفله لغيره.

كذلك أوضح فضيلة المفتى أن هذه الفتاوى المتطرفة تمثل رافدًا من روافد الإلحاد الذى يسلك سبيله إلى عقول الشباب، لذلك فنحن بحاجةٍ شديدةٍ إلى ضرورة تنظيم الفتوى وقَصرها على المختصين؛ حتى لا تستمر هذه العشوائية التى تسعى إلى تغيير المستقِرِّ وإنكارِ المجمَعِ عليه.





كما أنَّ إدراكَ الفتوى للواقع الذى تعيشه المجتمعات المسلمة بجوانبه المختلفة يحتِّم علينا أن ننظر فى أوضاع المسلمين فى البلاد غير الإسلامية؛ حيث قد يجدُ المسلمُ فى هذه البلادِ تناقضًا وتضاربًا بين ظاهر أحكام الإسلام ومبادئه وبين بعض القوانين والنظم الاجتماعية والأعراف فى البلد الذى يعيش فيه، وهنا يبرز دَور الفتوى فى رفع الحرج عن المسلم بإيجاد الحلول الشرعية للنوازل والقضايا التى تشمل أغلب أبواب الفقه فى المعاملات والأحوال الشخصية والجنايات والأطعمة والذبائح، مؤكدًا أن هذه القضايا تحتاجُ إلى إجابةٍ تُراعِى واقع المسلمين فى هذه البلاد وَفقًا للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصد الشرعية المعتبرة، واسترشادًا بما ورد عن الأئمة من نوازل وكيف واجهوها بحلولٍ ومعالجاتٍ شرعيةٍ يمكننا استثمارها فى هذا الشأن.





وبشأن قضية ضبط الفتوى، أكد

المفتى أن ضبط الفتوى بالنسبةِ للنوازل التى تعترض المسلمين فى البلاد غير الإسلامية من الأهمية بمكانٍ؛ إذ يتوقف عليه وجود الإسلام والمسلمين فى هذه البلاد؛ فالفتوى قد تحمِلُ فى طياتها مضرةً ومفسدةً وتنفيرًا وتشويها لأهل هذه البلاد من صورة الإسلام الحضارية.





وقد أصبح واقع المسلمين فى البلاد غير الإسلامية بحاجةٍ إلى برامج عمل؛ خاصةً مع خلو الساحة العلمية من مساحةٍ معتمدةٍ جامعةٍ للمهتمين والمشتغلين بشأن المسلمين فى هذه البلاد؛ ولهذا السبب انطلقت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم إلى تدشين ملتقًى خاص ببحوث ودراسات فتاوى الأقليات المسلمة، يجمع الباحثين والدارسين من مختلف التخصصات التى تتعلق بشئونهم، ويعقد حلقاتٍ نقاشيةً حول هذه الشئون بهدف ضبط التعامل مع كل قضية من قضايا الأقليات.





كما وجَّه رسالة إلى المشتغلين بشئون المسلمين فى البلاد غير الإسلامية، مطالبًا بضرورة

وضع وثيقة تؤطِّر لمعاملات المسلم فى هذه البلاد، بحيث تتضمَّن هذه الوثيقة التركيزَ على مفهوم المواطنة باعتباره مصطلحًا أصيلًا فى ثقافتنا الإسلامية، حيث طبَّقه النبى صلى الله عليه وسلم فى أول مجتمع إسلامى أسَّسه وهو دولة المدينة، والذى يقوم على مساواة الناس فى الحقوق والواجبات فى الوطن الواحد بمجرد الانتساب إليه، بِغَضِّ النظر عن الدين أو اللون أو العِرْق.





وأضاف أن هذه المواطنة ترتبط بالتعايش الذى ورد فى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}، ومن ثم فالمسلمون الذين ولدوا وعاشوا أو هاجروا واندمجوا فى تلك البلدان سيسعون دائمًا وبكل قوة وحماس إلى إقامة علاقات فى الدول التى يحيون فيها حياة أساسها المحبة والرحمة والتعايش البنَّاء، والانفتاح على الآخر وقبول تعدد الثقافات والحضارات والفلسفات والأديان، دون أن يؤدى ذلك إلى محو الهُوية الدينية لكل فرد منها.





كما تتضمَّن هذه الوثيقة المقترحة التأكيد على الرجوع فى الفتوى للمفتين المعتمدين فى هذه البلاد، ولهذا كانت دار الإفتاء المصرية حريصةً على دعم مختلف دُور الإفتاء وتطويرها علميًّا وإداريًّا من خلال الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم؛ وعملت الأمانة العامة على تحقيق طفرةٍ كبيرةٍ فى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإفتاء ومؤسساته، وخوض غمار مواقع التواصل الاجتماعى باللغات المختلفة، وكذلك استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتلقِّى الأسئلة والإجابة عنها، ومن هنا أنشأت الأمانةُ العامة تطبيق «فتوى برو» الذى يخدم المسلمين فى الغرب والشرق، ويتلقَّى تساؤلاتهم بلغاتهم المختلفة؛ حيث يتم الرد عليها مع مراعاة السياقات المجتمعية فى البلدان التى تَرِدُ منها الأسئلة.





وقال المفتى إن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم قد شرعت فى كتابة دليل إرشادى للمسلم الذى يعيش فى مجتمع غير مسلم يقدم له فهمًا سديدًا لدَوره الحضارى الفعال وترسم له ما له وما عليه من حقوق وواجبات تراعى المبادئ الإسلامية والسياقات المختلفة داخل مجتمعه الذى يعيش فيه. كما أشار إلى جهود الأمانة العامة فى تدريب المتصدرين على الفتوى من جميع دول العالم بهدف بناء قدراتهم الإفتائية لإصدار فتاوى رشيدة مرتبطة بالأصل ومتصلة بالعصر.





وأضاف أن هذه الوثيقة تؤكد الالتزام بالقوانين التى تُلزم بها الدولةُ التى يستوطنها المسلمُ؛ باعتبار أن المسلمَ فى هذه البلادِ مواطنٌ له حقوقه وعليه واجباته، ومخالفته لهذه القوانين من شأنها أن تشوِّه صورة الإسلام والمسلمين، كما تضع الأُطرَ اللازمة لمعالجة سائر القضايا التى يواجهها المسلمُ فى سياق الْتزامه بهذه القوانين.





وفى ختام كلمته قال مفتى الجمهورية: إنَّ الدين جاء لتحقيق مجموعةٍ من المقاصد على رأسها عبادة الله والتزكية الروحية وعمارة الأرض وتحقيق الاستقرار، وهو ما يجعلُ الدينَ قادرًا على توفير حلولٍ لمواجهة التحديات التى تواجه العالم؛ وقد ترك أسلافُنا الأوائل موروثًا فقهيًّا يمكن الاستفادة منه باستثمار هذا الموروث بما يتواءَم مع ظروف كل عصر، ويتحقق ذلك من خلال الفتوى التى تُعَدُّ من أهم الوسائل التى تُسهم فى حل المشكلات والقضايا الصعبة التى تستجد فى حياة المجتمع، ولذلك يجب الاهتمام بأمر الفتوى بحيث لا يتصدَّر لها إلا المؤهلون.







