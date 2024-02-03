Saturday, 03 February 2024 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معهد إعداد القادة يعلن نتائج مسابقات الأنشطة المختلفة

2/3/2024 4:26:27 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج المسابقات للأنشطة المختلفة التى أقيمت على هامش البرنامج التدريبي إعداد قادة الوطن العربي والتي أقيمت تحت شعار Leaders 2030 .
وعقدت فعاليات البرنامج بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام للاتحاد، وجامعة الاقصر برئاسة الدكتور حمدى حسين رئيس الجامعة.
وأكد الدكتور كريم همام مدير المعهد على حرص المعهد على اكتشاف مواهب الكوادر الشبابية على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلي تنمية روح الانتماء والتعاون بين الطلاب بعضهم وبعض وبث روح الجماعة وتوثيق الروابط بين الطلاب، لما له من تأثير في صقل مهارات الطلاب، بجانب استثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي، وتكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وجاءت نتائج المسابقات كالتالي في اللياقة البدنية حصل على المركز الأول الطالبة شروق محمد أبو طاحون جامعة طنطا، مركز تاني شيماء تامر محمد جامعة الزقازيق، والمركز الثالث سارة إبراهيم السيد جامعة دمنهور.
وفي مسابقة كرة السلة حصل على المركز الأول لين نضال قوقل دولة فلسطين، بينما حصل على المركز الثاني غيداء غسان طاهر من دولة فلسطين.
بينما كان فريق الكرة الطائرة همس أحمد الجابري جامعة الإسكندرية، أحمد رصرص دولة الأردن، وخالد ايمن سليمان الطويل جامعة العريش، احمد محمد عبد الرحمن جامعة بنها، محمد عزام دولة الاردن
عبد الرحمن علي فتحي جامعه بني سويف.
وجاءت نتيجة كرة القدم الخماسي كالتالي: فوز فريق القادة بالمركز الأول وتكون من عمرو ناصر سعد جامعة المنصورة، عمرو السعيد. جامعة بورسعيد، أحمد حسن جامعة قناة السويس، عبد الله حزين جامعة أسوان، محمد صلاح جامعة مطروح، كما تضمنت فعاليات الأنشطة مشاركة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية تحت إشراف
محمد عطية.



























MENAFN03022024000132011024ID1107804615

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث