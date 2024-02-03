لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي توافق على بيع صفقة مسيرات للهند

MENAFN - Youm7) وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على صفقة بيع طائرات مسيرة مسلحة من طراز /إم جي- 9/ إلى الهند، وأكدت أن الشراكة الأمريكية الهندية تلعب دورا رئيسيا في المساعدة على تحقيق الاستقرار بمنطقة المحيطين الهندي والهادي /الإندو- باسيفيك/.



وقال السيناتور الأمريكي بن كاردين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ - في بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن - إن "الموافقة على بيع هذه الطائرات جاءت نتيجة مباحثات مضنية استغرقت شهورا مع إدارة الرئيس بايدن".





وأضاف "أن الشراكة الأمريكية الهندية تلعب دورا رئيسيا في المساعدة على تحقيق الاستقرار بمنطقة (الإندو- باسيفيك، بما في ذلك الآليات الإقليمية مثل التحالف الأمني الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان واستراليا /تحالف كواد/ في المنطقة، وإنني أؤيد تعميق شراكتنا الثنائية مع الهند طالما أن هذه الشراكة تقوم على أساس الاحترام والثقة المتبادلة".



وسلط السيناتور الأمريكي الضوء- في الوقت نفسه- على أهمية القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان عالميا، قائلا إنه يعطى أولوية قصوى لهذه المسألة، وأشار إلى أن التقدم بشأن هذه القضايا يتطلب إجراء مناقشات صعبة مع أقرب الحلفاء والأصدقاء، وأنه سيستمر في إثارة قضايا حقوق الإنسان مع إدارة بايدن والشركاء الهنود، معربا عن اعتقاده بأن القيم المشتركة تعتبر عاملا أساسيا لنمو هذه الشراكة واستدامتها.



تجدر الإشارة إلى أن موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على هذه الصفقة تأتى بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على بيع 31 طائرة مسيرة مسلحة وصواريخ ومعدات أخرى تقدر قيمتها بحوالي 4 مليارات دولار إلى الهند .

