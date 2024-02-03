لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي توافق على بيع صفقة مسيرات للهند

(MENAFN
- Youm7) وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على صفقة بيع طائرات مسيرة مسلحة من طراز /إم جي- 9/ إلى الهند، وأكدت أن الشراكة الأمريكية الهندية تلعب دورا رئيسيا في المساعدة على تحقيق الاستقرار بمنطقة المحيطين الهندي والهادي /الإندو- باسيفيك/.
وقال السيناتور الأمريكي بن كاردين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ - في بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن - إن "الموافقة على بيع هذه الطائرات جاءت نتيجة مباحثات مضنية استغرقت شهورا مع إدارة الرئيس بايدن".
وأضاف "أن الشراكة الأمريكية الهندية تلعب دورا رئيسيا في المساعدة على تحقيق الاستقرار بمنطقة (الإندو- باسيفيك، بما في ذلك الآليات الإقليمية مثل التحالف الأمني الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان واستراليا /تحالف كواد/ في المنطقة، وإنني أؤيد تعميق شراكتنا الثنائية مع الهند طالما أن هذه الشراكة تقوم على أساس الاحترام والثقة المتبادلة".
وسلط السيناتور الأمريكي الضوء- في الوقت نفسه- على أهمية القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان عالميا، قائلا إنه يعطى أولوية قصوى لهذه المسألة، وأشار إلى أن التقدم بشأن هذه القضايا يتطلب إجراء مناقشات صعبة مع أقرب الحلفاء والأصدقاء، وأنه سيستمر في إثارة قضايا حقوق الإنسان مع إدارة بايدن والشركاء الهنود، معربا عن اعتقاده بأن القيم المشتركة تعتبر عاملا أساسيا لنمو هذه الشراكة واستدامتها.
تجدر الإشارة إلى أن موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على هذه الصفقة تأتى بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على بيع 31 طائرة مسيرة مسلحة وصواريخ ومعدات أخرى تقدر قيمتها بحوالي 4 مليارات دولار إلى الهند .
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