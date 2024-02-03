إصابة 3 أشخاص بجروح في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس

MENAFN - Youm7) قالت وسائل إعلام فرنسية، إن 3 أشخاص أصيبوا في عملية طعن بالعاصمة باريس، وبحسب تقرير مبدئي من مقر الشرطة، فقد أدى الهجوم إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، دون أن تكون حياته في خطر، كما أصيب اثنان بإصابات طفيفة. ولا تزال دوافع المهاجم مجهولة.

وقالت

lemonde، إنه

تم اعتقال رجل يشتبه في أنه طعن عدة أشخاص صباح السبت في غار دي ليون في باريس.

وبحسب تقرير مؤقت من المحافظة، فإن الهجوم الذي وقع حوالي الساعة الثامنة صباحًا، أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، دون إصابات تهدد حياته، وإصابتين طفيفتين.