إصابة 3 أشخاص بجروح في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس

(MENAFN
- Youm7) قالت وسائل إعلام فرنسية، إن 3 أشخاص أصيبوا في عملية طعن بالعاصمة باريس، وبحسب تقرير مبدئي من مقر الشرطة، فقد أدى الهجوم إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، دون أن تكون حياته في خطر، كما أصيب اثنان بإصابات طفيفة. ولا تزال دوافع المهاجم مجهولة.
وقالت
lemonde، إنه
تم اعتقال رجل يشتبه في أنه طعن عدة أشخاص صباح السبت في غار دي ليون في باريس.
وبحسب تقرير مؤقت من المحافظة، فإن الهجوم الذي وقع حوالي الساعة الثامنة صباحًا، أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، دون إصابات تهدد حياته، وإصابتين طفيفتين.
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