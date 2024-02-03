CNN: واشنطن جعلت ضرباتها صاخبة دون تتكرارها لفترة طويلة

MENAFN - Youm7) قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن الولايات المتحدة أرادت أن تبدو ضرباتها العسكرية، ردا على مقتل ثلاثة من جنودها فى الأردن الأسبوع الماضى، مدمرة، وأن تشعر بها كذلك الجماعات المسلحة الموالية لإيران. إلا أن الضربات الجوية التى استهدفت مساء الجمعة نحو 80 هدفا داخل العراق وسوريا، كانت حتى الآن ردا محدودا نسبيا على أسوأ خسارة بشرية يتعرض لها الجيش الامريكى فى المنطقة منذ نحو ثلاث سنوات.







وأشارت الشبكة إلى أن الضربات الأمريكية بدت صاخبة، لكن صداها لن يتردد على الأرجح لفترة طويلة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة استخدمت قاذفات بى 1

لضرب 85 هدفا فى سبعة مواقع. وربما كان الهدف أن تحدث الضربات ضررا أكبر ببزوغ شمس اليوم التالى. لكنها بعيدة تماما عن أشد ألم يستطيع البنتاجون أن يحدثه.





وربما يكون هناك المزيد من الهجمات. فقد أشار وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إلى أن هذه الضربات هى البداية. لكن الرد الأمريكى استمر يوم الجمعة لمدة 30 دقيقة فقط، بحسب البيت الأبيض، وهو ما وصفته "سى إن إن" بأنه رد قصير وربما وحاد، ولكن ليس صادما.







ورأت الشبكة أن الضربة الأمريكية كانت خيار واضحا ومحسوبا بعناية. فقد واجهت إدارة بايدن مهمة شبه مستحيلة؛ وهى أن تضرب بقوة كافية لإظهار قصدها القيام بذلك، لكن مع ضمان أن يستطيع الخصم امتصاص الضربة دون أن يهاجم فى المقابل. وقد بحثت الولايات المتحدة ردها على مدار خمسة أيام، وتم إطلاع كبار المسئولين الامريكيين بشأن طبيعتها وشدتها وحتى لمحة عن أهدافها.





وذهب تقرير "سى إن إن" إلى القول بأن هذا التحذير مصمم على الأرجح لخفض مخاطر سوء الفهم، وربما تمكين الجماعات المسلحة المستهدفة من تغيير مواقعها وتخفيف خسائرها البشرية. وربما كان الهدف منه أيضا ضمان ألا يعتقد أن إسرائيل، وليس الولايات المتحدة، هى المسئولة عن هذه الضربات، وهو ما يمكن أن يثير انتقاما من الإسرائيليين ويخاطر بدائرة أخرى من التصعيد.