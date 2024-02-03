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زلزال بقوة 5.1 درجة يهز ولاية أوكلاهوما الأمريكية

2/3/2024 4:26:23 AM
(MENAFN- Youm7) ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالاً بلغت شدته 5.1 درجة ضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال، الذي جرى تعديل قوته بالخفض من 5.5 درجة، وقع على عمق ستة كيلومترات.








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