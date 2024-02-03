زلزال بقوة 5.1 درجة يهز ولاية أوكلاهوما الأمريكية

زلزال بقوة 5.1 درجة يهز ولاية أوكلاهوما الأمريكية
التاريخ
2/3/2024 4:26:23 AM
(MENAFN
- Youm7) ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالاً بلغت شدته 5.1 درجة ضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال، الذي جرى تعديل قوته بالخفض من 5.5 درجة، وقع على عمق ستة كيلومترات.
MENAFN03022024000132011024ID1107804610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.