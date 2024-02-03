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وفد الأهلى يطير للجزائر 11 فبراير للترتيب لبعثة فريق الكرة

2/3/2024 4:26:20 AM
(MENAFN- Youm7) استقر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على السفر يوم 11 فبراير الجاري إلى الجزائر قبل بعثة الأهلي من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 16 فبراير الجاري.

حدد مسئولو النادي الأهلي يوم 13 فبراير الجاري موعدا من أجل السفر إلى الجزائر ومواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر السفر قبل موعد المباراة بـ72 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني في حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الإفريقي.

وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها الأحمر بعد الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغانى وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.









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