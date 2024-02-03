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التونسي معتز زدام ينتظم اليوم فى مران المصري بعد اجتياز الكشف الطبي

2/3/2024 4:26:19 AM
(MENAFN- Youm7) يشارك التونسي معتز زدام، اليوم السبت، فى مران النادي المصري، بعد الانتهاء من إجراءات توقيع العقود واجتياز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي.

وكان معتز زدام قد انضم إلى المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من صفوف فريق الترجي التونسي.

وأعد الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر برنامجًا تدريبيًا خاصًا للاعب حتى يتم تأهيله للمشاركة مع الفريق في أسرع وقت ممكن.

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي
بكأس رابطة الأندية
المصرية لكرة القدم.
وكان علي ماهر مدرب المصري قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق في الدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الخميس الماضي على ملعب برج العرب.





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