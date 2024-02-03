التونسي معتز زدام ينتظم اليوم فى مران المصري بعد اجتياز الكشف الطبي

(MENAFN
- Youm7) يشارك التونسي معتز زدام، اليوم السبت، فى مران النادي المصري، بعد الانتهاء من إجراءات توقيع العقود واجتياز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي.
وكان معتز زدام قد انضم إلى المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من صفوف فريق الترجي التونسي.
وأعد الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر برنامجًا تدريبيًا خاصًا للاعب حتى يتم تأهيله للمشاركة مع الفريق في أسرع وقت ممكن.
يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي
بكأس رابطة الأندية
المصرية لكرة القدم.
وكان علي ماهر مدرب المصري قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق في الدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الخميس الماضي على ملعب برج العرب.
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