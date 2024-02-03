ناصر ماهر يرتدى رقم 22 فى الزمالك

MENAFN - Youm7) استقر ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على ارتداء القميص رقم 22 مع الفارس الأبيض، بعدما انتقل لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وضم الزمالك ناصر ماهر من فيوتشر لمدة ثلاثة مواسم ونصف، مقابل انتقال عمرو السيسى لمدة موسمين ونصف نهائيا، وثنائى الشباب على ياسر وعبد الله محمد لمدة موسمين ونصف أيضا على سبيل الإعارة.

على الجانب الآخر، يرتدى عبد الله السعيد المنضم حديثًا للزمالك قادمًا من بيراميدز رقم 19 بعدما تنازل ناصر منسى عن الرقم، خاصة أن السعيد يفضل دائمًا ارتداء الرقم 19 خلال مشواره مع أى فريق.

ويعود فريق الكرة الأول بنادي

الزمالك ، اليوم، السبت، لمواصلة تدريباته الجماعية علي ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام، عقب العودة من الإمارات والمشاركة في الدورتين الوديتين.

وتوج الفارس الأبيض بلقب كأس دبي للتحدي بعد الفوز علي أهلي جدة السعودي بنتيجة 3 / 0، وقدم مستوي مميز خلال مشاركته في البطولة الودية.وعاد فريق الزمالك إلى القاهرة الأسبوع الماضى، إلا أنه حصل على راحة لمدة 4 أيام، على أن يستأنف تدريباته اليوم بمقر النادى بميت عقبة.ويتولي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد قيادة تدريب الزمالك لأول مرة اليوم، بعدما وقع علي عقود تولي تدريب الفريق لمدة موسم ونصف، عقب وصوله القاهرة صباح الخميس الماضى ، ويعاون جوميز ثلاث مدربين أجانب سيكون من بينهم مدرب حراس، وتعمل إدارة الزمالك في الوقت الحالي لإقناع معتمد جمال بالاستمرار ضمن الجهاز المعاون لجوميز، حيث يحق لإدارة الزمالك تعيين مساعد مصري لجوميز، علي أن تتحمل الإدارة تكاليف راتبه.