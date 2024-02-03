Saturday, 03 February 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناصر ماهر يرتدى رقم 22 فى الزمالك

2/3/2024 4:26:19 AM
(MENAFN- Youm7) استقر ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على ارتداء القميص رقم 22 مع الفارس الأبيض، بعدما انتقل لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وضم الزمالك ناصر ماهر من فيوتشر لمدة ثلاثة مواسم ونصف، مقابل انتقال عمرو السيسى لمدة موسمين ونصف نهائيا، وثنائى الشباب على ياسر وعبد الله محمد لمدة موسمين ونصف أيضا على سبيل الإعارة.

على الجانب الآخر، يرتدى عبد الله السعيد المنضم حديثًا للزمالك قادمًا من بيراميدز رقم 19 بعدما تنازل ناصر منسى عن الرقم، خاصة أن السعيد يفضل دائمًا ارتداء الرقم 19 خلال مشواره مع أى فريق.

ويعود فريق الكرة الأول بنادي
الزمالك ، اليوم، السبت، لمواصلة تدريباته الجماعية علي ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام، عقب العودة من الإمارات والمشاركة في الدورتين الوديتين.

وتوج الفارس الأبيض بلقب كأس دبي للتحدي بعد الفوز علي أهلي جدة السعودي بنتيجة 3 / 0، وقدم مستوي مميز خلال مشاركته في البطولة الودية.
وعاد فريق الزمالك إلى القاهرة الأسبوع الماضى، إلا أنه حصل على راحة لمدة 4 أيام، على أن يستأنف تدريباته اليوم بمقر النادى بميت عقبة.
ويتولي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد قيادة تدريب الزمالك لأول مرة اليوم، بعدما وقع علي عقود تولي تدريب الفريق لمدة موسم ونصف، عقب وصوله القاهرة صباح الخميس الماضى ، ويعاون جوميز ثلاث مدربين أجانب سيكون من بينهم مدرب حراس، وتعمل إدارة الزمالك في الوقت الحالي لإقناع معتمد جمال بالاستمرار ضمن الجهاز المعاون لجوميز، حيث يحق لإدارة الزمالك تعيين مساعد مصري لجوميز، علي أن تتحمل الإدارة تكاليف راتبه.





MENAFN03022024000132011024ID1107804606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث