29 مليون يورو.. القيمة التسويقية للمربع الذهبي فى كأس رابطة الأندية

(MENAFN
- Youm7) اكتملت أضلاع المربع الذهبي ببطولة كأس رابطة الأندية المصري لكرة القدم، في نسختها الثالثة، بعد تأهل "المصري، سيراميكا، طلائع الجيش، والاتحاد السكندري" إلى الدور نصف النهائي بالمسابقة.
وتصدر فريق سيراميكا قائمة الأغلى بين فرق المربع الذهبي الأربعة بقيمة تسويقية تصل إلى 9 ملايين و350 ألف يورو، وجاء إجمالي القيمة التسويقية للمربع الذهبي بـ29 مليون يورو مقسمة على الفرق الأربعة كالتالي:
سيراميكا: 9 ملايين و350 ألف يورو
المصري: 8 ملايين 650 ألف يورو
طلائع الجيش: 5 ملايين و580 ألف يورو
الاتحاد السكندري: 5ملايين و500 ألف يورو
وتأهل الاتحاد السكندري إلى نصف النهائي بعد الفوز على إنبي في ربع النهائي بثنائية نظيفة، بينما فاز طلائع الجيش على الجونة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، وفاز سيراميكا على سموحة بثنائية نظيفة وأخيراً فاز المصري على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.
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