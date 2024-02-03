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29 مليون يورو.. القيمة التسويقية للمربع الذهبي فى كأس رابطة الأندية

2/3/2024 4:26:19 AM
(MENAFN- Youm7) اكتملت أضلاع المربع الذهبي ببطولة كأس رابطة الأندية المصري لكرة القدم، في نسختها الثالثة، بعد تأهل "المصري، سيراميكا، طلائع الجيش، والاتحاد السكندري" إلى الدور نصف النهائي بالمسابقة.



وتصدر فريق سيراميكا قائمة الأغلى بين فرق المربع الذهبي الأربعة بقيمة تسويقية تصل إلى 9 ملايين و350 ألف يورو، وجاء إجمالي القيمة التسويقية للمربع الذهبي بـ29 مليون يورو مقسمة على الفرق الأربعة كالتالي:



سيراميكا: 9 ملايين و350 ألف يورو

المصري: 8 ملايين 650 ألف يورو

طلائع الجيش: 5 ملايين و580 ألف يورو

الاتحاد السكندري: 5ملايين و500 ألف يورو



وتأهل الاتحاد السكندري إلى نصف النهائي بعد الفوز على إنبي في ربع النهائي بثنائية نظيفة، بينما فاز طلائع الجيش على الجونة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، وفاز سيراميكا على سموحة بثنائية نظيفة وأخيراً فاز المصري على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.












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