سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 27ر1 دولار ليبلغ 22ر79 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 2 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 27ر1 دولار ليبلغ 22ر79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 49ر80 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37ر1 دولار لتبلغ 33ر77 دولار للبرميل في حين انخفضت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54ر1 دولار لتبلغ 28ر72 دولار. (النهاية)
خ م / ط م ا
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