وزير الدفاع يتوجه الى السعودية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء دفاع التحالف الاسلامي العسكري

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 2 (كونا) -- غادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح البلاد اليوم السبت متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يعقد في الرياض.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن ذلك يأتي تلبية لدعوة من الأمير خالد بن سلمان آل سعود وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب. (النهاية)
ع ح ك /
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