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وزير الدفاع يتوجه الى السعودية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء دفاع التحالف الاسلامي العسكري

2/3/2024 4:26:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 2 (كونا) -- غادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح البلاد اليوم السبت متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يعقد في الرياض.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن ذلك يأتي تلبية لدعوة من الأمير خالد بن سلمان آل سعود وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب. (النهاية)

ع ح ك /



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