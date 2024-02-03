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(هيئة الصناعة) تطلق حملة (صنع في الكويت) للترويج للمنتجات والسلع الوطنية

2/3/2024 4:26:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 2 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للصناعة اليوم السبت أنها ستطلق غدا حملة تحت شعار (صنع في الكويت) بهدف تقديم توعوية ارشادية ترويجية شاملة للمنتجات والسلع الوطنية بمشاركة أكثر من 70 مصنعا كويتيا.
وقال مدير عام هيئة الصناعة بالتكليف محمد العدواني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة التي تستمر حتى 22 فبراير الجاري تهدف أيضا إلى تنمية الحس الوطني تجاه المنتج المحلي ورفع مستوى الترويج والتسويق لكافة المنتجات الوطنية بمختلف قطاعاتها سواء الغذائية او الكهربائية أو الصناعية.
وأضاف العدواني أن الحملة ستعمل على تعريف الجمهور بأهمية وجودة المنتجات الصناعية الوطنية إضافة إلى تشجيعه على شراء احتياجاته من الصناعات المحلية لما تتمتع به من جودة عالية ومطابقة لأعلى المعايير المعتمدة.
وذكر أن الهيئة اختارت ثلاثة مواقع لإقامة المعارض الترويجية للمنتجات والسلع الوطنية لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين ومنها مجمع (آفينيوز) في الفترة من 4 فبراير وحتى 8 فبراير ومجمع (العاصمة) من 11 فبراير وحتى 14 فبراير.
وأشار إلى التعاون مع وزارة التربية من خلال تواجد الهيئة من 5 فبراير وحتى 22 فبراير في أكثر من 30 مدرسة بمختلف المحافظات والمراحل التعليمية للبنين والبنات.
وأوضح أنه سيتخلل ذلك عرض تقديمي لترويج الحملة وتغطية اهدافها لإيصالها للفئة المستهدفة مضيفا أنه بمناسبة هذه الفعالية سيتم توزيع هدايا وعينات من المنتجات الوطنية بغرض إضافة خبرة التجربة ونقلها للآخرين.
وأكد أن هذه الفعالية تعتبر جزءا من الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للصناعة لدولة الكويت الممتدة لعام 2035 والتي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وأعرب عن تقديره لجهود كافة الجهات التي ساهمت في الحملة ومنها وزارة التربية والمجمعات التجارية والمصانع الكويتية والعاملون بالهيئة لإظهارها بالصورة التي ترتقي بالصناعة الكويتية. (النهاية)

ع ع م / م ع ح ع



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