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هزة ارضية بقوة 2ر4 درجة قرب الحدود العراقية - التركية

2/3/2024 4:26:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 3 - 2 (كونا) -- أعلن العراق اليوم السبت تسجيل هزة أرضية بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر في محافظة (دهوك) شمالي البلاد قرب الحدود مع تركيا دون تسجيل خسائر.
وقالت الحكومة العراقية في بيان إن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت الهزة الأرضية صباح اليوم في منطقة تبعد خمسة كيلومترات عن الحدود مع تركيا.
واشارت الى انه لم ترد اي تقارير حتى الآن عن تسجيل خسائر مادية او بشرية من جراء الهزة الأرضية. (النهاية)

ص ب ر / غ ع



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