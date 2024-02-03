هزة ارضية بقوة 2ر4 درجة قرب الحدود العراقية - التركية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 3 - 2 (كونا) -- أعلن العراق اليوم السبت تسجيل هزة أرضية بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر في محافظة (دهوك) شمالي البلاد قرب الحدود مع تركيا دون تسجيل خسائر.
وقالت الحكومة العراقية في بيان إن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت الهزة الأرضية صباح اليوم في منطقة تبعد خمسة كيلومترات عن الحدود مع تركيا.
واشارت الى انه لم ترد اي تقارير حتى الآن عن تسجيل خسائر مادية او بشرية من جراء الهزة الأرضية. (النهاية)
ص ب ر / غ ع
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