Saturday, 03 February 2024 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوريا تعلن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين في الضربات الجوية الأمريكية

2/3/2024 4:26:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 2 (كونا) -- أعلنت سوريا اليوم السبت مقتل عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح جراء ضربات جوية أمريكية استهدفت عددا من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من البلاد وقرب الحدود مع العراق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الدفاع القول في بيان إن الضربات الأمريكية أسفرت أيضا عن وقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي العامة والخاصة.
وأشار البيان إلى أن "المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأمريكية شرقي سوريا هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش العربي السوري بقايا تنظيم داعش الإرهابي".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط قد أعلنت امس أنها شنت عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق ردا على هجوم استهدف القوات الامريكية في الاردن ما ادى الى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة اكثر من 40 آخرين. (النهاية)

ع م ن / ط م ا



MENAFN03022024000071011013ID1107804600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث