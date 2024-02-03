سوريا تعلن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين في الضربات الجوية الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 2 (كونا) -- أعلنت سوريا اليوم السبت مقتل عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح جراء ضربات جوية أمريكية استهدفت عددا من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من البلاد وقرب الحدود مع العراق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الدفاع القول في بيان إن الضربات الأمريكية أسفرت أيضا عن وقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي العامة والخاصة.
وأشار البيان إلى أن "المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأمريكية شرقي سوريا هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش العربي السوري بقايا تنظيم داعش الإرهابي".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط قد أعلنت امس أنها شنت عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق ردا على هجوم استهدف القوات الامريكية في الاردن ما ادى الى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة اكثر من 40 آخرين. (النهاية)
ع م ن / ط م ا
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