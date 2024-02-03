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وزارة الصحة الكويتية تطلق الخميس المقبل المؤتمر الدولي الـ26 لأمراض النساء والتوليد بمشاركة واسعة

2/3/2024 4:26:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 2 (كونا) -- تطلق وزارة الصحة الكويتية يوم الخميس المقبل المؤتمر الدولي الـ26 لأمراض النساء والتوليد بمشاركة خبراء محليين وعالميين ليسلط الضوء على أبرز مستجدات الحمل والولادة والإخصاب.
وقالت رئيس المؤتمر رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء الدكتور حنان الحسيني في تصريح صحفي اليوم السبت إن المؤتمر المقام برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يعد أضخم حدثا علميا وتدريبيا في هذا المجال إذ يشهد حضور 20 خبيرا خليجيا وعربيا وعالميا.
وأضافت الحسيني أن المؤتمر المستمر ثلاثة أيام سيتناول الموضوعات المتصلة بالحمل والولادة وطب الأم والجنين وعلاج مشكلات ضعف الخصوبة عند النساء والرجال واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة ونتائج أطفال الأنابيب والإخصاب المساعد.
وأوضحت أن المؤتمر يتيح الاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمريضات ومستقبل علم الأجنة والجينات الوراثية والجراحات الروبوتية واستخدام الذكاء الاصطناعي في سونار الأجنة والتداخلات العلاجية للأجنة أثناء الحمل.
وذكرت أنه سيتناول آخر مستجدات الفحوصات الجينية والوراثية قبل الحمل والمنظور الشرعي والديني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب عامة وفي مجال النساء والولادة خاصة بحضور خبراء شرعيين ومتخصصين في مجالات التشريع.
وأشارت الحسيني إلى تنظيم ثلاث ورش عمل قبل انعقاد المؤتمر وهي (السونار التفصيلي المتقدم في النساء والتوليد) و(جراحات الذكورة لعمليات الخصوبة) و(المناظير الرحمية). (النهاية)

م ر ف / م ص ع



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