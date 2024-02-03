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جمعية الهلال الأحمر الكويتي تنفذ مشروع كسوة ملابس الشتاء للأطفال في قطاع غزة

2/3/2024 4:26:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 2 (كونا) -- نفذت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مشروع كسوة ملابس الشتاء للأطفال في قطاع غزة وذلك ضمن مشاريعها الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت الأمين العام في (الهلال الأحمر) مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الجمعية قامت خلال هذه الحملة بتوزيع عدد كبير من الملابس الشتوية على الأطفال بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتقديم الدعم النفسي لهم وأسرهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم لا سيما مع الظروف المناخية الصعبة في فصل الشتاء.
وأضافت البرجس أن مشروع توزيع كسوة ملابس الشتاء يندرج ضمن سلسلة المبادرات والمشاريع التي تتبناها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في قطاع غزة وسط الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الأشقاء هناك جراء استمرار عدوان الاحتلال منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن الجمعية نفذت العديد من المشاريع الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة مشيرة إلى الجسر الجوي الذي حمل سيارات الإسعاف وعيادة متنقلة ومستلزمات إغاثية وطبية.
وأكدت أن "دولة الكويت ستواصل مسيرة دعم العمل الإنساني وأنها لن تألو جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس الصورة المشرقة للبلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه".
كما أكدت أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه المطالبة والضغط نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية للاحتلال وإنهاء حصاره قطاع غزة وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية والغذاء والدواء. (النهاية)

س ص / م ص ع


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